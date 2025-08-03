Махінації з дронами: Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка

Напередодні Кабінет міністрів ініціював звільнення з посади голови Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая.

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Зеленський звільнив Гайдая і Юрченка / колаж: Главред, фото: Сергій Гайдай/Telegram, ОПУ

Коротко:

Зеленський звільнив Сергія Гайдая

Президент звільнив Андрія Юрченка

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться в розпорядженні. відео дня

В іншому розпорядженні зазначається: "Звільнити Юрченка Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області".

Голова Луганської ОВА Олексій Харченко в Telegram прокоментував звільнення Юрченка.

"Отримавши інформацію про дотичність цієї особи до корупційних схем під час закупівлі РЕБ і FPV, які мали зберегти життя українським військовим, учора вдень негайно надав доручення вжити заходів щодо відсторонення її від зайнятої посади. Президент Зеленський у швидкий термін підписав розпорядження про звільнення очільника Рубіжанської МВА", – написав він.

Махінації з дронами і РЕБ

Нагадаємо, напередодні НАБУ і САП заявили про викриття махінацій на закупівлі дронів і засобів РЕБ. За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.

Наразі затримано чотирьох осіб. Відомо, що серед фігурантів - народний депутат Олексій Кузнєцов від фракції "Слуга народу". Також ЗМІ повідомляли про причетність Сергія Гайдая до корупційної схеми.

Сергій Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію з 25 жовтня 2019 року до 7 березня 2023 року. Після звільнення він був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

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