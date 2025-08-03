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У багатьох людей не працює "Дія": у чому проблема та як її вирішити

Марія Николишин
3 серпня 2025, 10:17
196
Користувачам радять оновити застосунок.
У багатьох людей не працює 'Дія': у чому проблема та як її вирішити
Збій у "Дії" / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

  • В українців технічні проблеми при вході у за стосунок "Дія"
  • Відомо, що було оновлено сертифікати шифрування SSL
  • Користувачам потрібно оновити застосунок

У неділю, 3 серпня, українці почали масово скаржитись на технічні проблеми при вході у застосунок "Дія".

Так, під час входу у застосунок з’являється напис: "На жаль, сталася помилка".

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Як виправити збій у "Дії"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок "Дія".

Він наголосив, що вночі модернізували сертифікати безпеки.

"Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що оновити застосунок "Дія" потрібно через Play Market або Apple Store.

Нові сервіси в "Дії"

Варто зауважити, що 7 липня у "Дії" з’явився новий цифровий сервіс. Він називається "Ветеран PRO", а його завдання - спрощувати доступ до важливих послуг для ветеранів та членів їхніх сімей. Що цікаво, користувачам вже доступні шість функцій, але їхній список збільшуватиметься.

Збій - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 липня по всій лінії фронту у підрозділів Збройних сил України перестали працювати термінали супутникового зв’язку Starlink.

26 червня у застосунку Резерв+ стався збій. Користувачі зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти в систему.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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