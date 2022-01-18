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Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

18 січня 2022, 16:26

Жінка кинула своє немовля - чотиримісячну дочку - в будинку у свого знайомого в антисанітарних умовах. А сама попрямувала "у своїх справах".

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У Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях / Національна поліція

У Запоріжжі 29-річна жінка кинула свою грудну дитину - чотиримісячну дочку - в будинку у свого знайомого в антисанітарних умовах. Як повідомляє пресслужба Главку Національної поліції по Запорізькій області, дівчинку нормально не годували і в результаті вона померла.

Як кажуть Копи, в понеділок, 17 січня, жінка, яка в 2021 році притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків, залишила свою дочку на 36-річного знайомого.

Чоловік через деякий час викликав бригаду швидкої допомоги, коли побачив, що дівчинка почувається погано. Медики повезли дитину в лікарню, але по дорозі туди дівчинка померла.

Згідно із законодавством, лікарі повідомили про цей інцидент в поліцію. Її співробітники негайно відвідали квартиру чоловіка, в якій дівчинка провела останні години свого життя.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку або піклування).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у поїзді "Київ-Ужгород", в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда в Тернопіль і відправили в лікарню. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали на цьому поїзді.

Пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка неважливо себе почуває. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.

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