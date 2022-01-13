У Львові дитина рік пролежала в комі і прокинулася на Різдво

У Львові дитина рік пролежала в комі і прийшла до тями на Різдво / ua.depositphotos.com

У Львові шестирічна дитина цілий рік пролежав у лікарні в стані коми. Але на Різдво 2022 року хлопчина раптово прийшов до тями. Про це повідомляє портал Depo.

Як говорив керівник центру нейрохірургії та неврології Андрій Токарський, в 2021 році з шестирічним хлопчиком стався трагічний епізод. На Різдво дитина каталася на санках і в якийсь момент вона втратила рівновагу і влетіла в дерево. Хлопчик отримав важку черепно-мозкову травму і впав у кому.

"І ви тільки уявіть! У той же самий день, на Різдво, через рік він прийшов до тями. Неначе вчора заснув, а сьогодні прокинувся. Тут навіть невіруючі скажуть - справжнє диво!", - розповів Токарський.

Медик зізнався, що віра часом реально творить чудеса. Адже батьки хлопчика ні секунди не сумнівалися, що син вийде з коми.

"У мене на руках помирало багато людей. Я працюю в своїй сфері більше 40 років і бачив чимало чудес. Зокрема, перед важкими операціями, мене запитують рідні: що ми повинні робити в цей час? І я їх усіх відправляю молитися. Так от, операції проходять більш вдало у тих пацієнтів, чиї рідні моляться за них у найважчий час", − підкреслив Токарський.

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Нагадаємо, раніше львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якого був вроджений порок.

Про це розповів в.о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Дефект міжпередсердної перегородки. Між лівим і правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід - операція", - пояснив Самчук.