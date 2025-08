Кремль не зацікавлений у компромісі без капітуляції України - ISW

Коротко:

Кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не означатиме капітуляції України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).

У звіті послалися на низку заяв міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова від 1 серпня, які здебільшого повторюють риторику російського диктатора Володимира Путіна і білоруського лідера Олександра Лукашенка, озвучену під час їхньої спільної пресконференції того ж дня.

У своїх висловлюваннях Лавров поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну і підтвердив незмінну прихильність Москви до її традиційних вимог.

Зокрема, міністр заявив, що переговорний процес між Україною і РФ щодо припинення війни просувається, але його темпи нібито стримує українська сторона.

Глава МЗС зазначив, що Росія очікує конкретної відповіді від Києва щодо ініціативи створення онлайн-робочих груп. Він також стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито постійно змінює свої умови щодо початку переговорів і припинення вогню.

Лавров наголосив на відданості Росії своїм давнім військовим цілям в Україні та наголосив, що будь-яке потенційне мирне врегулювання, має "усунути глибинні причини" війни.

В Інституті зазначили, що формулювання і риторика глави МЗС РФ, переважно повторювали заяви Путіна і Лукашенка 1 серпня і пролунали того самого дня.

На думку експертів, це вказує на скоординовану лінію Кремля, спрямовану на формування єдиного наративу серед російських високопосадовців щодо переговорного процесу.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що ці заяви відображають офіційну позицію Кремля щодо умов переговорів і військових цілей Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що однією з вимог РФ для досягнення перемир'я залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Раніше стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресора Росії.

Напередодні в РФ заявили, що країна-агресор не має наміру погоджуватися на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" в Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нині ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.