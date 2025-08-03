Євро покаже характер: українців чекає зміна курсу валют з 4 серпня

Банкір сподівається, що за липень інфляція в Україні знизилась.

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Новий курс валют / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют з 4 по 10 серпня

Що впливатиме на вартість євро

Курс долара в Україні має всі ознаки стабільності, але поведінка європейської валюти залишається вельми непередбачуваною. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, очікується, що за липень інфляція в Україні знизилась до рівня 0,5-0,7%, що є вельми позитивним свідченням правильності валютної стратегії регулятора та виникає перспектива до зниження облікової ставки.

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"Долар і євро - світові валюти, тому їм не загрожують курсові катаклізми. Ці валюти надійні та досить міцні, а поточний розрив у вартості американської валюти до євро викликаний низкою зовнішніх обставин, починаючи від поведінки потужних інвесторів, що намагаються вберегти свій капітал від втрат, до вартості нафти та геополітичних чинників, приміром, від напруження на Близькому Сході", - наголосив банкір.

Лєсовий також припустив, яким буде курс долара та євро з 4 по 10 серпня:

коридори валютних змін: 41,6-42 грн/дол. та 48,5-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"У першу декаду серпня загальна ситуація нагадуватиме події червня-липня: курсові коливання американської валюти залишаються до міри передбачуваними, натомість курс євро демонструватиме характер, змінюючись відповідно до світових подій", - підкреслив банкір.

Офіційний курс валют на 4 серпня

Варто додати, що Національний банк України на понеділок встановив курс долара на рівні 41,76 грн за 1 долар. Водночас, вартість євро складатиме 47,64 грн за 1 євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року. Зокрема, високий рівень резервів дозволить Нацбанку продовжувати використовувати валютно-курсову політику для досягнення інфляційної цілі.

Експерт Олександр Хмелевський вважає, що є висока ймовірність, що за підсумками 2025 року середньорічний валютний курс (45 грн/дол), закладений у Держбюджеті, не буде досягнуто.

Водночас, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин сказав, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом дозволила уникнути ескалації щодо мит, але вона накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС та має негативний характер щодо європейської валюти.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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