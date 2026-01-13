На Київщині гримлять вибухи: РФ атакує ракетами й ударними дронами

Влада закликала мешканців залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

В Україні відбивають атаку російських дронів

Головне:

У Київській області зафіксовано рух дронів РФ, працює ППО

Ворог атакує відразу кілька областей України

У небі над Київською областю зафіксовано рух ворожих дронів ввечері, 13 січня, протиповітряна оборона працює по цілях.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Обласна влада закликала мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги і дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

Подробиці повітряної атаки РФ

Як уточнили в Повітряних силах Збройних сил України, ввечері у вівторок, 13 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів і ракет.

Ворожі цілі фіксуються в повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Повідомляється про ворожі дрони в Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.

Крім того, ввечері також було попередження про балістичну загрозу. Також повідомлялося про швидкісні цілі в Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Експерт про цілі ударів РФ

Експерт НІСІ Геннадій Рябцев зазначив, що удари РФ по підстанціях і лініях електропередачі ускладнюють роботу енергосистеми України і заважають перерозподілу електроенергії між регіонами. За його словами, відключення світла в таких умовах залишаються вимушеним кроком для підтримки стабільності мережі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, раніше в Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БпЛА.

Раніше російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. В результаті атаки було серйозно пошкоджено один з ключових енергооб'єктів району.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів відсутнє електропостачання. За попередніми даними, постраждали дві людини.

