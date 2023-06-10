"Виграють місяць часу": росіяни можуть підірвати "Кримський Титан" – полковник

Окупанти можуть підірвати завод з виробництва титанової продукції, щоб виграти час на передислокацію своїх військ.

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Росіяни можуть підірвати "Кримський Титан", щоб виграти час, зазначає Світан/ Вікіпедія/Viktor5212, скрін

Російські загарбники можуть підірвати завод "Кримський Титан" в Армянську на території тимчасово окупованого півострова, щоб виграти для себе час для передислокації своїх військ.

Саме з метою виграти час у війні окупанти й підірвали Каховську ГЕС, що спричинило серйозне затоплення великої території і загибель людей. Країні-агресорці Росії не важливі життя людей, а важливе лише те, що може допомогти їй добитися успіху на фронті. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

Він зазначає, що російським окупантам було вигідно підірвати Каховську ГЕС, щоб отримати фору на фронті.

"На війні кожен день планується. Затримка просування військ на місяць – це великий термін. Тим більше в ситуації, коли одні війська готові до ведення бойових дій, а інші – ні. Це раціональні дії в рамках військової логіки, але неправильні з гуманітарної точки зору", – сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Він припустив, що з метою виграти час росіяни можуть також підірвати завод "Кримський Титан". Якщо вони це зроблять, то отримають ще місяць фори. За цей час ворог здатен перекинути війська до Криму або вивести свої підрозділи з півострова, щоб уникнути бойових дій і зберегти сили.

"Навіть у разі підриву Кримського моста вони можуть застосувати авіацію, важкі транспортні літаки і чорноморську флотилію для виведення всіх військ із Кримського півострова. Такий маневр вони однозначно можуть здійснити, тому що в режимі військових зіткнень цього не можна зробити. Ось так противник може організувати своїм військам прикриття", – пояснив полковник запасу.

У той же час він зазначив, що підрив "Кримського Титану" може стати проблемою для України.

"Каховську ГЕС вони вже підірвали. Втім, інших перешкод для українських військ великого масштабу росіяни створити нам не зуміють", – підсумував Світан.

Нагадаємо, завод "Кримський титан" – це підприємство з виробництва титанової продукції, потужності якого розташовані в Армянську на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 9 червня повідомляв, що станом на той час було вже офіційно підтверджено 5 смертей від затоплення. У Херсонській області загинули четверо людей, ще одна людина – у Миколаївській області. Кількість жертв може зростати.

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