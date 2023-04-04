'Не можу повірити': Трамп жорстко відреагував на свій арешт у США

Трамп став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

Дональд Трамп / УНІАН

Колишній президент США Дональд Трамп відреагував на рішення суду про арешт.

У Truth Social Трамп написав, що це рішення "сюрреалістичне".

Як відомо, Трамп зараз прямує в офіс окружного прокурора Манхеттена і суд перед пред'явленням звинувачень, інформує CNN.

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"Прямую в нижній Манхеттен, будівлю суду. Здається таким сюрреалістичним - вау, вони збираються мене заарештувати. Я не можу повірити, що це відбувається в Америці. Зробимо Америку великою знову", - написав колишній президент Сполучених Штатів.

Також Трамп у суді Нью-Йорка заявив про свою невинність за 34 пунктами звинувачення.

Арешт Трампа - що відомо

4 квітня колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень.

Трампа заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

За даними ЗМІ, політик перебуватиме під вартою до винесення йому звинувачень.

У чому звинувачують Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональда Трампа у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і своє ставлення до отриманих нею виплат.

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