Суд перетворює на шоу: Трамп починає гучну передвиборчу кампанію — експерт

Дональд Трамп використовує суд в якості сенсаційного початку своєї президентської кампанії, впевнений Максим Ялі.

Дональд Трамп у суді / Скріншот NBC News

45-й американський президент Дональд Трамп раніше заявляв про наміри знову взяти участь у балотуванні на найвищу державну посаду США, заявив політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі.

"Фактично, як досвідчений шоумен він використовує це (судовий процес над ним, - ред.) по максимуму в якості успішного, гучного, сенсаційного початку своєї президентської кампанії", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, Трамп вже все вирішив і почав передвиборну кампанію, зробивши ряд гострих заяв у своєму стилі – порівняв США на нинішньому етапі з Радянським Союзом, звинуватив прокурорів у зв'язках з Байденом, і що це переслідування має суто політичний характер.

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"Відповідно, таким чином він намагається (і не без успіху) консолідувати своїх прихильників, а також залучити на свій бік так званих невизначених, причому навіть серед республіканців, тому що праймеріз ще не почалися. Але 8 грудня, коли має відбутися наступне засідання, вже всі кандидати будуть відомі і президентська кампанія буде йти повним ходом. Все як за розкладом", - додав Ялі.

Справа Трампа

Як відомо, екс-президенту США пред'явили звинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Фальсифікація ділових документів, як правило, в Нью-Йорку є звинуваченням у дрібному правопорушенні, але підвищується до рівня кримінального правопорушення з максимальним терміном ув'язнення в чотири роки, коли "намір обвинуваченого обдурити включає намір вчинити інший злочин або допомогти приховати його вчинення".

Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Ексглава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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