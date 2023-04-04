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Арешт скасовано: Трамп покинув зал суду і відправився додому

4 квітня 2023, 23:04
В обвинувальному акті Трампу стверджується, про причину скоєння злочину по фальсифікації ділової документації.
Трамп у суді
Трамп у суді / скріншот NBC News

Колишній президент США Дональд Трамп покинув зал суду 4 квітня після того, як йому було зачитано звинувачення.

Як повідомляють ЗМІ, Трампа було відпущено з суду під особисте зобов'язання.

Зауважимо, що, залишаючи зал суду, Трамп не зробив жодних заяв. Він відразу відправився в свій кортеж.

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ЗМІ опублікували копію обвинувального акту. Так, в ньому стверджується, що Трамп був частиною незаконного плану по приховуванню негативної інформації.

У тому числі він причетний до незаконного платежу в розмірі 130 000 доларів Стормі Деніелс для того, щоб "купити" мовчання з питання її передбачуваної зв'язку з політиком

В обвинувальному акті стверджується, що причиною скоєння злочину по фальсифікації ділової документації було частково "просування його кандидатури".

При цьому адвокат Трампа заявив, що звинувачення проти екс-президента США позбавлені фактів

Трамп звинувачення
Трамп звинувачення

Нагадаємо, 4 квітня колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Трампа заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

У чому звинувачують Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональда Трампа у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили ,щоб" купити мовчання " щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і своє ставлення до отриманих нею виплат.

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новини США Дональд Трамп
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