Дозволив би Путіну захопити частину України: Трамп відзначився скандальною заявою - ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що міг би "домовитися" з російським диктатором Путіним - "просто" віддавши тому частину України.

Володимир Путін і Дональд Трамп / Колаж фото УНІАН

Скандальний колишній президент США Дональд Трамп дозволив би диктатору Путіну "захопити певні території України", які він назвав російськомовними. Про це повідомляє американський портал Dailybeast з посиланням на фрагмент, який був вирізаний з інтерв'ю політика одіозному телеканалу Fox News.

Трамп у властивому йому стилі видав цілий ряд хвалькуватих тез. Мовляв, він "особисто запобіг би повномасштабній війні" завдяки переговорам з Кремлем. Далі, за словами Трампа, Росія б "нічого не взяла", поки він був у Білому домі, тому що диктатор Росії Володимир Путін "розумів", що "він ніколи б цього не зробив".

"Це навіть без переговорів про угоду. Я міг би домовитися. У гіршому випадку я міг би укласти угоду, щоб щось захопити, є певні території, які, чесно кажучи, російськомовні, але могли б домовитися", - сказав Трамп.

відео дня

В ефір редактори Fox News пустили тільки ту частину інтерв'ю, де Трамп хвалиться – мовляв, він міг би "зупинити" війну, але вирізали фрагмент, в якому той розповідає про свій "план" домовитися з диктатором Путіним. В ефірі потім експрезидент США починає говорити фразу "Китай більше не поважає Сполучені Штати".

Трамп також згадав про велику кількість жертв в результаті агресії РФ проти України і знову повторив, що цього, мовляв, "ніколи б не сталося під його наглядом".

Скандальні заяви Трампа

Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Ексголова Білого дому вважає, що диктатор Путін має намір "виступити миротворцем".

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України [...]. І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

Інші новини по темі: