Вибили зуби і змусили роздягнутися: окупанти жорсткого зґвалтували вагітну українку

Окупанти зґвалтували українку / Національна поліція України

Під час окупації Київської області російські військові зґвалтувати і побили вагітну українку.

Як розповіли в Нацполіції України, сама жінка зізналася, що в сльозах благала чоловіків не чіпати її і сказала, що чекає дитину.

"Росіян це не зупинило - всю в крові і без свідомості жінку зґвалтували. В результаті знущань вона втратила дитину", - повідомили в Національній поліції України.

Війська РФ п'яні увійшли у двір українки

Постраждала розповіла, що все сталося близько десятої ранку. Троє російських військових у стані алкогольного сп'яніння зайшли у двір. Жінка каже, сподівалася, що її не чіпатимуть – максимум візьмуть у полон.

"Але потім зрозуміла, що ці люди... що це не люди взагалі. Їх людьми важко назвати. Їх було троє. Пам'ятаю одне тільки ім'я - Руслан. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Теж прийшли з алкоголем. Я кажу, мені цього пити не можна, Я вагітна. Вони кажуть: "Трохи можна". А я: "Ні, пити не буду", - згадує жінка.

Почали ґвалтувати і вибили зуби

За її словами, окупанти спочатку розпитували, де перебувають українські військові і говорили, що "прийшли нас рятувати".

"І так ось в спину мене автоматом, типу підйом. Я зайшла і зрозуміла, що мене будуть ґвалтувати. Тому що він почав роздягатися. Я почала просити на колінах. А якби з вашою сестрою, матір'ю таке робили. Почала плакати, кричати. На що він ручкою від автомата вдарив мене в зуби і вибив їх. Почала йти кров. Йому це не заважало... Він нахилив мене на підлозі прямо і почав гвалтувати", - розповідає зі сльозами на очах українка.

У цей час другий російський військовослужбовець був у кімнаті і дивився на все це. Ще один - стояв на вході в будинок, щоб ніхто більше не зайшов.

"Потім мені стало погано, я втратила свідомість, але його це не зупинило. Другий теж мене ґвалтував. Хоча я була практично без свідомості. Я вся в крові була, мене за волосся тягали і били... це дуже важко", - додала жінка.

Ґвалтівники встановлені

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні військовослужбовці шостого танкового полку військової частини 93 992 (місто Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу Збройних сил РФ.

Слідчі оголосили підозри двом росіянам у порушенні законів і звичаїв війни. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін до 12-ти років. Особу ще одного співучасника злочину встановлюють.

"Я хочу, щоб вони були покарані. Я хочу, щоб їхні дружини відчули те, що відчувала я тоді. Як це важко. Я не знаю, хто їх народив, але явно не людина", - додала постраждала.

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

Нагадаємо, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом у Дюссельдорфі.

Читайте також: