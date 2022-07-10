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Був алкоголь і спеціальні наркотики: на вечірці Шольца могли ґвалтувати дівчат - ЗМІ

10 липня 2022, 15:31

Дівчат могли накачати наркотиками разом з алкоголем, а потім зґвалтувати.

вечірка, Шольц
Шольц потрапив у скандал через наркотики на вечірці / Reuters, відкрите джерело

У Німеччині на закритій вечірці за участю канцлера Олафа Шольца дівчатам підмішували так звані "наркотики для згвалтування". Про це повідомляє DW.

На вечірці Соціал-демократичної партії було близько 1000 осіб. Видання повідомляє мінімум про вісім жертв, але їх може бути більше.

Зазначається, що дії цих наркотиків нагадували флунітразепам - снодійний препарат, який при одночасному вживанні з алкоголем може призвести до провалу пам'яті.

"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію", – заявив представник СДПН Матіас Мартін.

Дівчат, які постраждали на тій вечірці, просять повідомити про те, що трапилося владі або правоохоронцям.

читайте такожШольц дав тривожний прогноз: мало шансів на швидке завершення війни в Україні

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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