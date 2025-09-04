Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Для проходження біометричної перевірки пасажирам автомобілів потрібно буде виходити з транспорту.

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в'їзді до ЄС

З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в'їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи в паспортах цифровою біометричною реєстрацією. Про це повідомило посольство України в Польщі.

"EES запроваджують для посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів та підвищення рівня безпеки в країнах Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.

Тепер до бази вноситимуться такі дані:

фотографія обличчя;

відбитки чотирьох пальців (з 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата і місце в'їзду/виїзду;

випадки відмови у в'їзді.

У поїздах процедура залежатиме від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в'їзді в ЄС.

Як пояснюють у ЄС, нова система спрямована на ефективніший контроль за дотриманням правил перебування, запобігання використанню підроблених документів, а також підвищення рівня безпеки в країнах Шенгенської зони.

Які чоловіки можуть виїжджати за кордон

Варто зауважити, що нещодавно Кабмін дозволив виїжджати за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. Навіть під час дії воєнного стану вони можуть безперешкодно перетинати кордон. Зміни почали діяти з 28 серпня і стосуються також українців, які вже перебувають за кордоном.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Тому військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Але радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, коли можуть зняти ці обмеження.

Як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса говорив, що в Україні плануються зміни в процесі мобілізації. Генштаб і Міноборони напрацьовують відповідні рішення.

