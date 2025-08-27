Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

Уряд ухвалив рішення, яке стосується виїзду за кордон під час воєнного стану.

Змінено порядок виїзду за кордон для ще однієї категорії громадян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головне:

Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутатів

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату

Кабінет міністрів дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутатів місцевих рад, які працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану", - написала в Telegram прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, раніше навіть у законну відпустку ця категорія жінок не могла виїжджати за кордон.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар'єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутати залишалися активними і продовжували розвивати свої громади", - додала прем'єр.

Вона зазначила, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Подробиці рішення Кабміну

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram уточнив: "Якщо депутат працює в органах місцевого самоврядування і, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету, то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно в рамках службового відрядження".

Також, як пояснив очільник МВС, згідно з ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені в пункті 2-14 урядової постанови №57.

"У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення", - додав Клименко.

Виїзд за кордон під час воєнного стану: думка юриста

Відтепер жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, ставитимуть на військовий облік автоматично, без необхідності особистого візиту. Це нововведення викликало питання щодо можливих обмежень на виїзд за кордон.

Адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Піщида роз'яснив, що постановка на облік не означає заборони на виїзд. Жінки з такою освітою, як і раніше, зберігають право вільно перетинати кордон - жодних нових обмежень у цьому плані не передбачено.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

