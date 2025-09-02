Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

В Україні готуються зміни в мобілізації, щоб упорядкувати систему, мінімізувати корупційні ризики й забезпечити справедливий підхід, вказує Паліса.

https://glavred.net/war/mobilizaciya-po-novomu-v-ukraine-gotovyat-masshtabnye-izmeneniya-chto-izvestno-10694837.html Посилання скопійоване

Чи зупинять мобілізацію в разі припинення війни / Колаж: Главред

Про що сказав Паліса:

В Україні внесуть зміни до правил мобілізації

Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться

В Україні плануються зміни в процесі мобілізації. Генштаб та Міноборони напрацьовують відповідні рішення. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Паліса підкреслив, що вражений масштабом аналітичної роботи, яку протягом останніх трьох місяців провели Генеральний штаб та Міністерство оборони.

відео дня

"Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов'язаних або громадян, які підлягають мобілізації. Передусім для того, щоб розробити дієві механізми, які дозволять а) максимально прибрати всі корупційні моменти, б) абсолютно справедливо підійти до питань мобілізації загалом. Упорядкувати й автоматизувати всі процеси", - вказує він.

За його словами, деталі поки не розголошуються, адже зараз триває фінальне доопрацювання, однак незабаром відповідні рішення будуть офіційно презентовані. Він висловив сподівання, що процеси будуть максимально цифровізовані й автоматизовані, що дозволить мінімізувати корупційні ризики.

/ Інфографіка: Главред

Чи припиниться мобілізація в разі закінчення війни

Водночас він наголосив, що навіть у випадку негайного припинення вогню мобілізація не зупиниться. Певний час вона триватиме, адже Збройні сили мають зберігати боєздатність і готовність виконувати першочергові завдання. За його словами, неможливо одночасно звільнити всіх, хто служить з 2022 року, адже потрібні військові, які прийдуть на їхню заміну.

"Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз. Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання", - наголошує він.

Паліса уточнив, що нині триває робота над пошуком оптимального рішення, яке дозволить підтримати обороноздатність і водночас уникнути відчуття "вічного рабства" у військових. Він запевнив, що найближчим часом Міністерство оборони та Генштаб представлять узгоджений план.

Також він відзначив, що протягом останніх чотирьох місяців у сфері мобілізації простежується стабільна позитивна динаміка.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13634-1, який передбачає обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів коледжів, що розпочали навчання після 25 років, а також для тих, хто перевищив встановлений термін навчання за освітньою програмою. Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту.

Від 1 вересня військовослужбовці групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) працюють із постійною відеофіксацією. Про це повідомив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Через дію воєнного стану, який продовжено до 5 листопада, мобілізація триватиме і у вересні. Як нагадує Міноборони, призову підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я та не забезпечені відстрочкою чи бронюванням.

Інші новини:

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред