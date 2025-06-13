Європа проявляє солідарність: ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

З березня 2022 року ЄС надав безпеку і притулок понад 4 млн біженців з України.

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ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року

Тимчасовий захист буде поступово скасовуватися після досягнення миру

Європейський Союз ухвалив політичне рішення продовжити до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для українських біженців, які змушені були покинути свою країну через війну. Про це повідомляє Рада ЄС 13 червня.

"Сьогодні Рада висловила одностайну підтримку пропозиції продовжити тимчасовий захист для більш ніж 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року", - йдеться в повідомленні. відео дня

Коментуючи ухвалене рішення, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яка головує в ЄС, Томаш Семоняк сказав: "Поки Росія продовжує тероризувати українське мирне населення невибірковими авіаударами, ЄС продовжує проявляти свою солідарність з українським народом. Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року".

За його словами, польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру.

"Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення в Україну", - додав Семоняк.

Як відомо, з березня 2022 року ЄС надав безпеку та притулок понад 4 млн біженців з України на основі Директиви про тимчасовий захист. Тимчасовий захист має діяти до 4 березня 2026 року, а тепер його буде продовжено до 4 березня 2027 року.

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Біженці з України за кордоном - останні новини

Як писав Главред з посиланням на The Economist, біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди. Два роки тому 74% планували повернутися в Україну, а станом на сьогодні їх 43%.

Водночас у Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни. Польська система соціальної допомоги постійно зазнає змін і післявиборчий період не стане винятком.

А от президент США Дональд Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців. Однак критики цієї пропозиції, зокрема колишні чиновники, вважають цю ініціативу негуманною і такою, що суперечить давнім ідеалам США.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше людей (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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