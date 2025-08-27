Рус
Які документи потрібні чоловікам 18–22 років для виїзду за кордон: повний перелік

Маріна Фурман
27 серпня 2025, 11:04
394
Закордонного паспорту буде замало для перетину кордону.
Демченко, военный билет
Які документи потрібні чоловікам 18-22 років для перетину кордону / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

  • Чоловіки 18-22 років повинні мати військово-облікові документи для виїзду за кордон
  • Документ може бути в паперовому або електронному вигляді

Для виїзду за кордон чоловіки 18-22 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути в паперовому або електронному вигляді. Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", - повідомив Демченко.

відео дня

Він додав, що наразі документ не оприлюднений, остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на "Урядовому порталі".

"Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності", - зазначили у ДПСУ.

Також Демченко наголосив, що відповідна норма про дозвіл на виїзд з України не поширюватиметься на осіб, які обіймають посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Ця категорія чоловіків може виїжджати за межі України лише у службове відрядження.

Виїзд українців за кордон - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молоді віком від 18 до 22 років. За його словами, така ініціатива дозволить українським родинам відчути більше свободи та впевненості.

Уже 26 серпня Зеленський повідомив, що уряд оновить правила виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 роки. Рішення погоджене з військовим командуванням і найближчим часом набуде чинності.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня ввечері повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Інші новини:

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

