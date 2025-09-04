Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

Подоляк додав, що після війни в Україні з’являться робочі місця.

Виїзд чоловіків за кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Подоляка:

Обмеження на виїзд за кордон діятимуть до завершення воєнного стану

Потім настане короткий перехідний період

У підсумку чоловіки отримають повну свободу виїзду

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Через це військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Але радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, коли можуть зняти ці обмеження. Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, обмеження на виїзд за кордон для чоловіків певного віку діятимуть до завершення воєнного стану.

"Після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, а далі кордони знову відкриють", - наголосив він.

Подоляк зауважив, що практично це означатиме повну свободу виїзду, хоча держава враховує можливі ризики та черги.

Радник голови Офісу Президента також додав, що після війни в Україні з’являться робочі місця й програми відновлення, тож залишатися вдома буде не менш перспективно, ніж жити за кордоном.

Які чоловіки можуть виїжджати за кордон

Варто зауважити, що нещодавно Кабмін дозволив виїжджати за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. Навіть під час дії воєнного стану вони можуть безперешкодно перетинати кордон. Зміни почали діяти з 28 серпня та стосуються також українців, які вже перебувають за кордоном.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса говорив, що в Україні плануються зміни в процесі мобілізації. Генштаб та Міноборони напрацьовують відповідні рішення.

Він також заявляв, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається, але робиться все для того, щоб залучити до війська молодих добровольців.

Водночас, у Раді зареєстровано новий альтернативний законопроєкт №13634-1, який пропонує зміни щодо обмеження права на відстрочку від призову для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, котрі перевищили встановлений термін навчання за академічною програмою.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

