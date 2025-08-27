Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

У МВС України розповіли, які документи необхідні для перетину кордону чоловіками 18-22 років.

Чоловікам 18-22 років дозволили виїжджати за кордон / Колаж: Главред, фото: Шмигаль, фото: dpsu.gov.ua, фото: УНІАН

Що відомо:

Кабмін дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з України

Зміни запрацюють з 28 серпня 2025 року

У МВС розповіли, які документи потрібні для перетину кордону

Кабмін дозволив виїжджати за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. Навіть під час дії воєнного стану вони зможуть безперешкодно перетинати кордон. Відповідна постанова була оприлюднена на сайті уряду.

Зміни почнуть діяти вже завтра, 28 серпня 2025 року. Нові правила будуть стосуватися також українців, які вже перебувають за кордоном.

"У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил", - вказано у тексті документа.

Чоловікам 18-22 років дозволили виїжджати за кордон / фото: скріншот

У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що для перетину кордону чоловікам 18-22 років потрібно мати при собі такі документи:

паспортний документ, який дає право на виїзд за кордон;

військово-обліковий документ, який пред'являється на вимогу прикордонників (можна в електронній формі).

Чоловікам 18-22 років дозволили виїжджати за кордон / фото: МВС України

"Виключення: норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", - йдеться у повідомленні.

Виїзд українців за кордон - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молоді віком від 18 до 22 років. За його словами, така ініціатива дозволить українським родинам відчути більше свободи та впевненості.

Уже 26 серпня Зеленський повідомив, що уряд оновить правила виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 роки. Рішення погоджене з військовим командуванням і найближчим часом набуде чинності.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня ввечері повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Інші новини:

