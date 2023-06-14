ЗСУ взяли траси у Бахмута, мають намір оточити війська РФ - командир підрозділу

Бійці сил оборони України з Берховки зайдуть на північ Бахмута і повернуть позиції, втрачені в боях з окупантами ще в січні, сказав Денис Ярославський.

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ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, витісняючи окупантів із захоплених позицій / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Збройні сили України ведуть бойову роботу під Берховкою Бахмутського району. Очікується подальше просування з виходом на північ Бахмута і повернення раніше захоплених окупантами країни-агресора Росії позицій. Війська просуваються з півдня в бік Клещеевки і взяли траси логістики, щоб згодом організувати оточення російських окупантів в місті. Про це заявив командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що українські війська планують просунутися на північ Бахмута.

"Перебуваю під Берховкою. Берхівка - це найвища точка на північ від Бахмута. З цієї точки, через подальше просування, ми зайдемо на північ Бахмута і повернемо позиції, які втратили ще в січні", - сказав Ярославський.

За його словами, 3-тя окрема штурмова бригада з іншими підрозділами ЗСУ рухається з півдня в бік Клещіївки. Взяті всі логістичні траси, надалі українські війська мають намір оточити окупантів у Бахмуті.

"Ці дії Сил оборони дозволили взяти під контроль ЗСУ всі логістичні траси, що дозволяє просуватися, щоб надалі взяти Бахмут в оперативне оточення. Ми бачимо пересування ворога в місті і знищуємо його техніку. За останній тиждень Силам оборони України вдалося просунутися на 1 км на північ від Бахмута", - підкреслив Денис Ярославський.

Ситуація у Бахмуті

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ добилися успіхів в районі Бахмуту і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Рух йде флангами. Ворог втрачає позицію за позицією.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку:

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