ЗСУ пішли в контратаку і просунулися вперед на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку тривають позиційні бої, підкреслив Сергій Череватий.

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Українські військові просунулися під Бахмутом / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

Сили оборони України просунулися на флангах на Бахмутському напрямку на відстань від 250 до 700 м за минулу добу, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Якщо говорити про Бахмутський напрямок: тут тривають позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, пробувати також контратакувати. За цю добу відбулося в цілому три бойові зіткнення на напрямку, 249 разів бив по наших позиціях різними типами артилерії, здійснив два авіанальоти", — розповів він в ефірі національного телемарафону.

У ЗСУ підкреслили, що в свою чергу українські сили продовжували контратакувати там, де була можливість.

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"По флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога", — повідомив Череватий.

Подробиці просування ЗСУ під Бахмутом

При цьому 66 окупантів були знищені за добу, 83 отримали поранення, троє потрапили в полон.

Крім того, за інформацією ЗСУ, були знищені 2 БМП, 2 бойові машини десанту, БТР, 2 самохідні мінометні установки "Нона", гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс, польовий склад з боєприпасами.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ перейшли в наступ на деяких напрямках.

Вона розповіла про просування в районі Бахмута та отримання українськими військами важливих з військової точки зору висот.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що сили оборони України рухаються на флангах у Бахмутському районі. Російські окупанти втрачають позиції.

Журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ розбили частину сил окупантів РФ в районі Бахмута.

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