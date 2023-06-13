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РФ втрачала по солдату на кожні 48 см: Сирський розповів про просування ЗСУ в Бахмуті

Анна Ярославська
13 червня 2023, 11:05 оновлено 13 червня, 11:12
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Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах.
Олександр Сирський
Олександр Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Сили оборони України просуваються вперед на Бахмутському напрямку, а російські окупанти втрачають позиції. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах", - написав він у Telegram.

Також Сирський нагадав, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій в Бахмуті.

відео дня

Сирський також опублікував відео з Бахмутського напрямку.

Ситуація на Бахмутському напрямку

12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

У Міноборони України 12 червня також повідомили, що Сили оборони на Бахмутському напрямку пройшли за тиждень на лівому фланзі – 1,5 км; на правому фланзі – 3,5 км. Площа території, взятої під контроль, становить 16 кв. км.

Цього ж дня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони України просунулися на флангах на Бахмутському напрямку на відстань від 250 до 700 м за добу.

8 червня Череватий повідомив, що українські військові просунулися на деяких ділянках Бахмутського напрямку на 1,2 кілометра, відсунувши російських окупантів. За його словами, захисникам України вдається вже кілька днів проводити штурми, користуючись тим, що нові російські підрозділи лише підійшли і ще не знають місцевості.

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