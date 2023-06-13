Україна отримає потужну зброю у світі: США та Британія оголосили про серйозну допомогу для ЗСУ

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру".

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Британія та США виділили Україні військову допомогу / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Уряди Великої Британії та США анонсували передачу Україні нової військової допомоги в області протиповітряної оборони.

Як повідомили в ході зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил, Британія закупить озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) в найближчі місяці через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".

"В рамках пакету будуть поставлені радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброя і значна кількість боєприпасів", - додали в заяві.

Військова допомога від США

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги для України, до нього увійдуть озброєння і техніка на 325 млн доларів.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає в себе критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

Яке озброєння отримає Україна

Згідно з даними Пентагону, в новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Бредлі;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи AT-4;

більше 22 мільйонів патронів до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для руйнування перешкод;

тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

Дивіться відео про те, як Німеччина голосувала за нову допомогу для України:

Військова допомога Україні

Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

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