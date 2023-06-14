Запобігти аварії на ЗАЕС можуть лише ЗСУ – Кошарна

Коли українські військові виганятимуть російських окупантів із Запорізької АЕС, загарбникам доведеться тікати по дну обмілілого Каховського водосховища.

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Запобігти аварії на ЗАЕС можуть лише ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН, Facebook

Аварії на окупованій Запорізькій атомній електростанції, яку можуть влаштувати російські загарбники, мають силу запобігти лише воїни ЗСУ. Українські військові можуть вигнати окупантів з АЕС.

При цьому після підриву загарбниками дамби Каховської ГЕС окупанти тепер можуть тікати по дну Каховського водосховища. Про це розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна в інтерв'ю Главреду.

"Це можуть зробити тільки сили оборони України (запобігти влаштуванню російськими окупантами аварії на ЗАЕС – ред.), тільки вони можуть вигнати росіян зі станції. Її не обстрілюватимуть, але окупантів там просто закупорять. Адже ЗАЕС нагадує трикутник з сухопутною частиною – сухопутна частина, яка з двох сторін оточена Каховським водосховищем. А оскільки воно впало, то тепер росіяни будуть бігти звідти прямо по дну ГЕС", – зазначає Кошарна.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Проте, за її словами, армія країни-агресорки Росії сидітиме на атомній станції до останнього, вчепившись в неї зубами.

"Підірвавши греблю, вони здебільшого затопили Лівобережжя Херсонської області, яке окупувала Росія, і багатьох людей там змусили оформити російські паспорти. Тобто РФ не шкода ні своїх, ні чужих, тому від них можна очікувати чого завгодно", – підсумувала Кошарна.

Ризик влаштування окупантами аварії на ЗАЕС

Нагадаємо, 7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація у будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції Енергоатому вирішили перевести в режим "холодного зупину". Це єдиний найбезпечніший стан для атомного реактора.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, яка ймовірність того, що ситуація на Запорізькій АЕС стане критичною після підриву Каховської ГЕС. За словами Гончара, однозначної відповіді на це питання немає, але чекати критичної ситуації теж не варто.

Дивіться відео про те, чи зможе функціонувати ЗАЕС без Каховського водосховища і як там ситуація зараз:

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