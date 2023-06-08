ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNN

Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

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ЗСУ завдали потужного удару по окупантах РФ у районі Бахмута / Колаж Главред: фото: 24 ОМБр імені короля Данила, соцмережі

Сили оборони України добилися успіхів у районі Бахмута, де розбили частину сил окупантів країни-агресора Росії. Однак загарбники чинили жорсткий опір, внаслідок чого українські війська зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, але реалізації планів може може перешкодити підрив військами РФ Каховської ГЕС.

Як повідомляє CNN, українські війська змогли домогтися успіхів на Бахмутському напрямку і розбили частину окупантів під час своєї першої спроби прорвати лінії оборони росіян на східному фронті.

Однак ЗСУ зазнали втрат, включаючи військову техніку, серед якої американські бронемашини MRAP.

Американці пишуть, що окупанти РФ, озброєні протитанковими ракетами, мінометами і гранатометами, чинили "жорсткий опір". Ворог вкопався в лінії оборони, які в низці районів позначені мінними полями з глибиною в декілька шарів.

Контрнаступ ЗСУ набирає обертів

Співрозмовники журналістів у США стверджують, що втрати не вплинуть на плани української армії провести більш масштабний наступ.

Також У Штатах розповіли про "операції України", які проводилися 2 тижні. Українці перевіряли позиції окупантів на вразливість.

При цьому, як вважають на Заході, посилення бойових дії стало сигналом того, що контрнаступ ЗСУ, схоже, набирає оборони. Однак підрив військами РФ Каховської ГЕС може ускладнити плани українських військ.

Війна Росії проти України

Заступниця очільник Міноборони Ганна Маляр 5 червня сказала, що армія України перейшла в наступ на певних напрямках.

За словами Маляр, українські війська просуваються в районі Бахмута і займають важливі з військової точки зору висоти.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку, і, швидше за все, на деяких ділянках фронту прорвали першу лінію оборони окупантів Росії. Також війська просунулися і в західній частині Донецької області.

Видання The Washington Post 8 червня випустило матеріал, в якому сказано, що армія України нібито почала контрнаступ. Пропагандисти РФ заявили про посилення бойових дій у Запорізькій області. Київ початок військової операції не підтверджує.

Дивіться відео, як ЗСУ перейшли в наступ у Бахмутському районі:

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