ЗСУ відновили позиції в центрі Торецька: в ISW сказали, де ще є просування

Українські війська просунулись біля Торецька та Покровська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, українські сили нещодавно повернули собі територію в межах Торецька на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька.

Водночас зазначається, що російські війська 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

Аналітики ISW також повідомляють, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські сили – на схід від Покровська.

Геолокаційні дані, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що російські сили, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно здобули перемогу в східній Лисівці (на захід від Новогродівки), захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки і просунулися вздовж вітрової смуги на південний захід від Селидового.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.