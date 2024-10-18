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ЗСУ відновили позиції в центрі Торецька: в ISW сказали, де ще є просування

Марія Николишин
18 жовтня 2024, 08:23
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В той же час, російські війська продовжують наступальні операції.
ЗСУ відновили позиції в центрі Торецька: в ISW сказали, де ще є просування
Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Українські війська просунулись біля Торецька та Покровська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, українські сили нещодавно повернули собі територію в межах Торецька на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька.

відео дня

Водночас зазначається, що російські війська 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

Аналітики ISW також повідомляють, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські сили – на схід від Покровська.

Геолокаційні дані, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що російські сили, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно здобули перемогу в східній Лисівці (на захід від Новогродівки), захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки і просунулися вздовж вітрової смуги на південний захід від Селидового.

"При цьому геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили незначні позиції поблизу Миколаївки (на схід від Покровська і на захід від Гродівки)", - підкреслили аналітики.

ЗСУ відновили позиції в центрі Торецька: в ISW сказали, де ще є просування
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, спікерка оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовнікова повідомляла, що російські окупанти стирають місто Торецьк Донецької області з лиця землі. Знищуючи населений пункт, авіацією, дронами та артилерією ворог таким чином намагається захопити Торецьк.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко заявляв, що Сили оборони продовжують чинити опір ворогу на Харківщині, і на одній із ділянок фронту з’являються умови для звільнення окупованих територій.

Крім того, російські війська на Півдні намагаються регулярно обстрілювати та здійснювати атакувальні дії з метою турбування Сил оборони України вздовж лінії фронту. Однак значного накопичення ворожих сил, достатнього для проведення масштабних наступальних операцій, не спостерігається.

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