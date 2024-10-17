'Є передумови': в ЗСУ заінтригували заявою щодо наступу на Харківщині

Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, однак в ЗСУ є передумова для розгрому ворога та подальшої деокупації, зазначив військовий.

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В ЗСУ заінтригували заявою щодо наступу на Харківщині / Колаж Главред, фото: УНІАН

Сили оборони продовжують чинити опір ворогу на Харківщині, і на одній із ділянок фронту з’являються умови для звільнення окупованих територій. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в ефірі телемарафону, зазначивши, що всі займані позиції утримуються українськими військовими.

Федоренко також розповів, що селище Липці на Харківщині, де тривають бої, перебуває під контролем Сил оборони, попри спроби ворога просунутися вглиб. Військовий наголошує, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій і намагається виконати поставлені завдання, просуваючись углиб українських територій.

Проте, українські війська ефективно протистоять цьому тиску. За словами Федоренка, комбіновані атаки, застосування бронетехніки та безпілотників не дозволяють ворогу досягти своїх цілей. Крім того, Сили оборони проводять операції, що сприяють витісненню окупантів.

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"Всі позиції, які утримують Сили оборони, залишаються за нами. Щобільше, формується передумова, шляхом розгромлення ворога, для того, щоб деокупувати нашу землю, вибивати ворога із займаних ним позицій",– наголосили у 92-й бригаді.

На Куп'янському напрямку ситуація значно складніша. За словами Юрія Федоренка, противник усіма силами намагається виконати завдання командування — закріпитися на лівому березі річки Оскіл.

"Для них принципово важливо утворити там плацдарм для подальшої окупації Куп'янська-Вузлового. Для досягнення цього завдання противник не шкодує ні сил, ні засобів", – зауважив Федоренко.

Командир батальйону 92-ї бригади зазначив, що ворог безперервно, хвиля за хвилею, кидає в бій живу силу, прагнучи максимально витіснити підрозділи Сил оборони з їхніх позицій.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України просунулися в районі села Липці на Харківщині, а російські окупанти досягли певних успіхів біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Про це 17 жовтня повідомили аналітики DeepState.

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