Ворог стирає місто з лиця землі: в ЗСУ розповіли про тактику РФ на Донеччині

Російські окупанти масово знищують інфраструктуру на Донеччині.

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Російські війська намагаються просуватись в Торецьку / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр

Російські окупанти стирають місто Торецьк Донецької області з лиця землі. Про це повідомила спікерка оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовнікова в етері телеканалу Київ.

Бобовнікова наголосила, що те, як на цей час виглядає Торецьк — "це дуже страшно".

"Там всі будинки згорілі. Залишилися тільки бетонні коробки.", - розповіла спікерка. відео дня

Бобовнікова підкреслила, що знищуючи населений пункт, авіацією, дронами та артилерією ворог таким чином намагається захопити Торецьк.

"На вже випалену землю ворог заходить малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися там, де фактично нічого немає", — пояснила спікерка ОТУ Луганськ про тактику росіян.

Вона додала, що наразі лінія зіткнення у місті Торецьк постійно змінюється, тому говорити, що Сили оборони України контролюють 40% або 50% міста — дуже важко.

Торецьк інфографіка / Инфографика: Главред

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Ситуація в Торецьку - останні новини

Нагадаємо, аналітичний канал DeepState повідомляв, що російська окупаційна армія захопила населений пункт Острівське на Покровському напрямку на Донеччині. Також окупанти мали успіхи біля Левадного на Запоріжжі, Цукуриного та Торецька на Донеччині.

Раніше Анастасія Бобовнікова розповідала, що втрати російських військ у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня становлять близько 200 солдатів вбитими та пораненими. За місяць ці втрати сягають приблизно 6 тисяч осіб. Через значні втрати армія РФ постійно поповнює свої сили, хоча про ротації великих підрозділів, таких як дивізії чи бригади, мова не йде.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомляв, що близько 40-50% Торецька залишається під контролем ЗСУ, тоді як інша частина міста окупована російськими силами. За його словами, українські військові утримують позиції, попри спроби росіян захопити місто повністю.

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