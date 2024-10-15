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Війська РФ активізувались на Півдні: чи є загроза масштабного наступу - ЗСУ

Юрій Берендій
15 жовтня 2024, 21:04
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Росія готує штурмові підрозділи для активізації бойових дій на Півдні, однак загрози масштабного наступу наразі немає, зазначили в ЗСУ.
Війська РФ активізувались на Півдні: чи є загроза масштабного наступу - ЗСУ
На Півдні окупанти формують штурмові групи - чи буде масштабний наступ / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські війська на Півдні намагаються регулярно обстрілювати та здійснювати атакувальні дії з метою турбування Сил оборони України вздовж лінії фронту. Однак значного накопичення ворожих сил, достатнього для проведення масштабних наступальних операцій, не спостерігається. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що ситуація на Південному напрямку є складною, але кількість бойових зіткнень там менша, ніж на інших ділянках фронту.

"Проте у нас постійно тривають обстріли, противник постійно завдає ракетних, авіаційних ударів, ударів безпілотними літальними апаратами, постійно ведеться контрбатарейна боротьба, — сказав він.

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Офіцер виділив кілька найбільш напружених ділянок на лінії фронту на Півдні України, зокрема між Приютним і Великою Новосілкою, неподалік від Оріхового та Гуляйполя.

"Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови і постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону і прибережних населених пунктах, — повідомив речник", - вказує військовий.

Владислав Волошин оцінив динаміку бойових дій за останні тижні й спрогнозував можливі подальші кроки ворога на основі поточної ситуації та наявної інформації.

Він зазначив, що після певних успіхів у спробах захопити Вугледар, ворог зараз проводить перегрупування і готується до штурмових дій на інших напрямках.

"Крім того, також перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції і готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного. Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій", — припустив Владислав Волошин.

Водночас військовий підкреслив, що наразі не йдеться про значне збільшення ворожих сил на Півдні за рахунок резервів, а лише про створення штурмових підрозділів із особового складу вже існуючих у противника частин.

"Ці штурмові підрозділи формуються з тих з’єднань, які діють на цьому напрямку. У кожному з таких з’єднань є свої штурмові групи. Особовий склад цих штурмових груп вони перекидають на передові позиції для того, щоб розпочинати штурмові дії малими групами піхоти. Мови про те, що формуються великі наступальні з’єднання не йде", - резюмував він.

Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Активізація військ РФ на Півдні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Півдні російські війська посилили свої спроби захопити острови на Дніпрі, зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, окупанти тиснуть на правий берег Дніпра та продовжують терористичні удари по мирному населенню.

Також, за інформацією речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російська армія готується до штурмів поблизу села Приютне в Запорізькій області.

Після заяви спікера Південного угруповання військ ЗСУ про можливу активізацію штурмових дій на Півдні, російські війська вже здійснили чергову спробу атакувати позиції ЗСУ на Бердянському напрямку, повідомив військовий оглядач Денис Попович.

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