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Армія РФ окупувала Острівське та просунулася біля Торецька - Deep State

Анна Ярославська
16 жовтня 2024, 07:46
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Також у окупантів є успіхи біля біля Левадного в Запорізькій області та Цукуриного на Донбасі.
Карта глибокої держави, ВДУ
Аналітики Deep State оновили карту бойових дій на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Deep State

Російська окупаційна армія захопила населений пункт Острівське на Покровському напрямку на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний канал Deep State у Telegram.

"Ворог окупував Острівське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни просунулися біля трьох населених пунктів.

відео дня

Зокрема, окупанти мають успіхи біля Левадного на Запоріжжі, Цукуриного та Торецька на Донеччині.

Острівське на карті
Острівське на карті / deepstatemap.live
Покровський напрямок на карті
Покровський напрямок на карті / deepstatemap.live

Тим часом Інститут вивчення війни пише у своєму звіті за 15 жовтня, що, за даними російських блогерів, окупанти, які діють на південний схід від Покровська, увійшли на Селидівський завод залізобетонних виробів на найсхіднішій околиці Селидового та просунулися до околиць Лисівки й на 800 метрів біля Цукуриного. Але ISW не виявив візуальних доказів цих заяв.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ про окупацію Острівського не повідомляють.

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 164 бойових зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали 42 авіаудари по території України, скинувши

Краматорський напрямок: ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Усі атаки агресора відбито.

Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру на Покровському напрямку. Захисники України відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення ще триває.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

Ситуація на фронті - останні новини

15 жовтня аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях, а саме:

  • у селі Невське Кремінського району Луганської області;
  • у селищі Золота Нива Волноваського району Донецької області;
  • у селі Водяне Покровського району Донецької області;
  • у місті Торецьк Донецької області;
  • у селі Приютне Запорізької області.

14 жовтня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти нещодавнопросунулися поблизу Торецька. При цьому Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового.

Десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ розповів The Times, що російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року. Під час щоденних вилазок росіян під Курахове, там знищується від 20 до 30 окупантів.

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