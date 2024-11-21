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ЗСУ успішно відновлюють позиції: на кону велике місто на Донеччині - ISW

Анна Косик
21 листопада 2024, 09:16
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Аналітики не знайшли підтвердження заявам росіян щодо їхнього просування біля Покровська.
ВСУ, карта Покровского направления
Просування ворога біля Покровська не підтверджено / Колаж: Главред, фото: ДШВ, скрін з карти ISW

Що повідомили аналітики:

  • На південь від Миколаївки ЗСУ просунулись вперед
  • Армія РФ продовжила штурмувати українські позиції, однак безрезультатно

На Покровському напрямку ситуація залишається досить складною, адже армія країни-агресора Росії не припиняє постійні штурми українських позицій. Однак навіть у таких умовах ЗСУ досягають успіхів.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ вдалося просунутися на схід від Покровська у районі населеного пункту Миколаївка.

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Повернення під контроль раніше захоплених окупантами позицій підтверджують геолокаційні кадри від 20 листопада. Українські сили знову діяли у цій ділянці на Покровському напрямку.

ЗСУ успішно відновлюють позиції: на кону велике місто на Донеччині - ISW
Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас мілблогери РФ заявили про нібито успіх російських сил на південь від Покровська, де вони просунулися до Юр'ївки у напрямку Пустинки і на 1,5 кілометра на захід від Новоолексіївки.

Однак аналітики заявили, що підтверджень цієї інформації немає, відомо лише про продовження ворожих штурмів на схід, південний схід та південь від Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін оцінив, що на полі бою на Покровському напрямку фіксуються негативні тенденції. Якщо війська агресора Росії окупують Покровськ, для них відкриється безліч можливостей, щоб просуватися далі.

Раніше також політолог Кирило Сазонов зазначав, що попри серйозний тиск, шансів на взяття Покровська у РФ зараз немає. А все тому, що весь кулак, усі резерви, які мали бити по Покровську, окупанти кинули на Селидове, бо взяти його не змогли так швидко, як хотіли. І витратили там дуже багато.

Напереддні стало відомо, що найвищий приріст втрат в ворожій армії фіксується саме за останній час. Найімовірніше, через те, що ворог активізував свої зусилля на двох гарячих напрямках - біля Вугледара та Покровська. Там ЗСУ знищують велику кількість живої сили противника.

Інші новини з фронту:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ російські війська Покровськ Інститут вивчення війни Фронт
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