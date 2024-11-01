Ситуація важка: майор ЗСУ назвав прогноз у разі втрати Покровська

Зараз "зовсім погані справи" на Покровському і Торецькому напрямках, сказав Максим Жорін.

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Якщо росіяни окупують Покровськ, вони отримають можливість для подальшого просування - Жорін / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Що відбувається на заході Донеччини:

Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках важка

Якщо РФ візьме Покровськ, то отримає перевагу

Обстановку не можна назвати стабільною і контрольованою

Негативні тенденції на полі бою фіксуються на Покровському і Торецькому напрямках. Якщо війська агресора Росії окупують Покровськ, для них відкриється безліч можливостей, щоб просуватися далі. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Якщо росіяни отримають контроль над Покровськом, то вони матимуть ще більше можливостей для просування далі. Більше того - відкривається декілька сценаріїв. Зокрема, вони матимуть контроль над дуже важливими для нас шахтами, яких більше ніде в Україні немає. Також вони отримують тактичну перевагу на напрямках для просування далі", - розповів він в інтерв'ю YouTube-каналу Разговор. відео дня

Як стверджує військовий, по всій лінії фронту ситуація залишається складною. Перевага за ворогом. Наразі метою є стабілізація обстановки.

"Я б не став зараз використовувати такі слова - як "стабільно" і "контрольовано". Для цивільних виглядає все дуже звично: там трохи зрушили, там... Але це може мати дуже серйозні наслідки", - наголосив Максим Жорін.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація в напрямку Покровська - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Максим Жорін раніше заявив, що з огляду на ситуацію з Селидовим і Покровськом, треба вже зараз готувати до оборони від російських окупантів Дніпропетровську область. Потрібно побудувати потужну захисну лінію.

Війська РФ уже за 6,7 км від Покровська, повідомляв голова міської військової адміністрації Сергій Добряк. Покровськ готують до оборони, місто повністю закриють на в'їзд і виїзд. Влада просить місцевих жителів евакуюватися.

Росіяни хочуть сформувати ударний кулак у напрямку Покровська, щоб потім розвинути наступ, вважає офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Місцева влада працює над евакуацією цивільних.

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