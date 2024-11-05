РФ провалила наступ: ворог втратив ресурси на ключовому напрямку - Сазонов

Окупаційні війська лише надірвались у спробах захопити одне з стратегічно важливих міст, але готуються до реваншу.

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Ворог "обламав зуби" ще на підступах до Покровська / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Сазонов:

Окупанти втратили багато ресурсів під час наступу на Селидове

Можливості битися за Покровськ у ворога немає

Армія РФ готується до нових штурмів в напрямку Покровська

Наступ окупаційних сил країни-агресора Росії у напрямку Покровська, що у Донецькій області, не дав ворогу бажаних результатів. Навпаки - армія РФ вичерпала чимало ресурсів у спробах захопити сусіднє Селидове.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов. За його словами, окупанти втратили дуже багато техніки та живої сили та частково надірвалися.

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"Весь кулак, усі резерви, які мали бити по Покровську, вони кинули на Селидове, бо взяти його не змогли так швидко, як хотіли. І витратили там дуже багато… Логічно було б з їхнього боку використати якісь інші ходи. Тому що сам по собі Покровськ із Мирноградом — це велика агломерація. До війни проживало близько 100 тис. людей у цих двох містах. Велика житлова забудова. Багато промзон. Взяти їх, це надірватися, це дуже тяжко", - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

При цьому Сазонов наголосив, що захоплення Покровська не має жодного стратегічного сенсу для противника. Адже захоплення міста не дасть противнику одразу можливість йти далі на Дніпро чи Запоріжжя, в окупантів немає для цього ресурсів.

Попри це, ворог не відмовляється від свого наміру таки захопити місто, про що свідчить перегрупування РФ. Військовослужбовець припускає, що окупанти готуються штурмувати, або ж обходити Покровськ із Мирноградом.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Наступ російських окупантів - останні новини

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляли, що для країни-агресора РФ є пріоритетним напрямок на півдні Донецької області, де російські війська просунулися в кількох районах фронтом завширшки 20 км.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що у Харківській області ворог постійно проводить піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами та артилерією.

Напередодні повідомлялося, що російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині. Одночасно вони просуваються до водосховища з південного заходу з боку Вугледару. Через це над ЗСУ "нависла" загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.

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