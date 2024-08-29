ЗСУ успішно відбили втрачені позиції на Донеччині: в США розкрили деталі

В Інституті вивчення війни зазначають, що українські військові змогли успішно просунутись і відновити позиції поблизу Івано-Дар'ївки на Сіверському напрямку.

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ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на Донеччині / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України змогли відновити втрачені позиції на Сіверському напрямку на фоні російських наступальних операцій в Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики з посиланням на геолокаційні дані зазначають, що українські військові нещодавно відновили раніше втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки, розташованої на південний схід від Сіверська.

Водночас російські війська здійснювали атаки на захід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, а також на південний схід від Сіверська в районах Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного 27 і 28 серпня.

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Інститут вивчення війни наводить слова командира російського батальйону з 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус так званої Луганської народної республіки), який діє на Сіверському напрямку. Він повідомив кремлівському пропагандистському агентству ТАСС 28 серпня, що російські війська в цьому районі спочатку завдають артилерійських та безпілотних ударів по українських позиціях з висоти, а потім проводять наземні атаки невеликими групами піхоти.

Аналітика вказують на те, що російські війська 28 серпня продовжили наступ у напрямку Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Також, нещодавно російські сили просунулися в межах Торецька на тлі безперервних наступальних дій у цьому районі. Геолокаційні знімки, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися в східній частині Торецька.

"Російські війська продовжували наступати поблизу Торецька; на схід від Торецька поблизу Дружби; на південний схід від Торецька поблизу Північного; і на південь від Торецька поблизу Нью-Йорка і Неліпівки", - резюмували в Інституті вивчення війни.

Ситуація на Донеччині / Фото: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Донеччині — що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія досягла успіхів на Донеччині, просунувшись у районах шести населених пунктів, зазначають аналітики Deep State.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що на Покровському напрямку українським військам варто відступити на більш вигідні позиції. Хоча Покровський напрямок становить лише кілька відсотків від усієї лінії фронту, зараз там відбувається понад половина бойових зіткнень.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що російська армія на Покровському напрямку досягла лінії Гродівка - Новогродівка і повернула на південь у бік Селидового.

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