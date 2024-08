ЗСУ успішно відбили втрачені позиції на Донеччині: в США розкрили деталі

Сили оборони України змогли відновити втрачені позиції на Сіверському напрямку на фоні російських наступальних операцій в Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики з посиланням на геолокаційні дані зазначають, що українські військові нещодавно відновили раніше втрачені позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки, розташованої на південний схід від Сіверська.

Водночас російські війська здійснювали атаки на захід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, а також на південний схід від Сіверська в районах Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного 27 і 28 серпня.

Інститут вивчення війни наводить слова командира російського батальйону з 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус так званої Луганської народної республіки), який діє на Сіверському напрямку. Він повідомив кремлівському пропагандистському агентству ТАСС 28 серпня, що російські війська в цьому районі спочатку завдають артилерійських та безпілотних ударів по українських позиціях з висоти, а потім проводять наземні атаки невеликими групами піхоти.

Аналітика вказують на те, що російські війська 28 серпня продовжили наступ у напрямку Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Також, нещодавно російські сили просунулися в межах Торецька на тлі безперервних наступальних дій у цьому районі. Геолокаційні знімки, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися в східній частині Торецька.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.