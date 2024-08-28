'Вийшли на новий кордон': Коваленко розкрив, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ

Зараз у незручному та небезпечному становищі можуть опинитися наші підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

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РФ готується до наступу на Покровськ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ вийшла на кордон Гродівка - Новогродівка та повернула на південь - на Селидове.

"Це було очікувано, оскільки продовжуючи наступ на Покровськ і виходячи за межі Новогродівки, росіяни опинилися б у гранично незручному й небезпечному становищі, з урахуванням незахищеного південного флангу", - вважає експерт.

За словами Коваленка, нині ж у гранично незручному та небезпечному становищі можуть опинитися наші підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни. Окупанти розгорнули інтенсивні штурмові дії на Маринівку - Михайлівку - Селидове, а завдяки окупації Мемрика отримали можливість прямого спуску через Лісівку на Гірник.

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"Перерізання М-30 та південне просування РОВ значно ускладнить становище СОУ на Курахівському напрямку", - заявив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Також військовий експерт зазначив, що Зз іншого боку необхідність формування південного флангу загальмує просування у напрямку Покровська і може відтермінувати завершальну фазу наступальної операції. Втім, формування південного флангу вимагає зосередження серйозного ресурсу РФ, який у цьому процесі в певному сенсі сточений. Біля Селидового він уже сточується, і доволі інтенсивно.

"Загалом необхідність РОВ перерозподіляти ресурс, при цьому без необхідного перегрупування, дає тимчасовий карт-бланш щодо зміцнення позицій до Покровська та Мирнограда. Головне - правильно скористатися цим карт-бланшем, який теж не є нескінченним", - додав Коваленко.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Яка ситуація під Покровськом

Нагадаємо, що військовий експерт Іван Ступак заявив про значний прорив росіян та попередив про жорстокі бої за Покровськ. Росіяни зрозуміли, з якою метою проводиться відволікаючий маневр на Курщині, і вони не перекидали свої сили з Покровського напрямку. Навпаки, цей напрямок тільки посилюють.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій. Жахлива ситуація із Бахмутом може повторитись у Покровську.

Стало відомо, що росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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