'Краще відійти': аналітик про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українським військам краще відійти на більш вигідні позиції. Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.
"Під Покровськом відбувається те, що ми маємо організовано відійти на позиції, на яких ми зможемо тримати оборону при такому шаленому тиску з боку росіян", - сказав Гетьман.
За словами експерта, Покровський напрямок - це лише кілька відсотків від усієї лінії фронті, але зараз там відбувається більше половини бойових зіткнень із противником.
"Тому є сенс відходити ближче до Покровська. Місцева адміністрація каже, що там побудовані потужні фортифікації. Швидше за все, там треба тримати оборону і не пускати ворога до Покровська і далі", - зазначив експерт.
Він також підкреслив, що українським військам краще відійти на вигідніші позиції і там прийняти оборону, ніж воювати у вщент зруйнованому місті, де практично не залишилось укріплень та важливих точок.
Крім того, аналітик сказав, що не варто затримуватися у населених пунктах, де залишилось "10 хат, які повністю зруйновані".
"Там є і водні перешкоди, і панівні висоти, за якими нам було б простіше триматися. Я думаю, що найближчі дні покажуть, що там і як відбувається", - зазначив експерт.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують просування на Покровському напрямку, ситуація погіршується.
Також раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ вийшла на кордон Гродівка - Новогродівка та повернула на південь - на Селидове.
Стало відомо, що окупанти захопили село Костянтинівка на Покровському напрямку після того, як звідти відійшли ЗСУ.
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