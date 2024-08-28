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"Краще відійти": аналітик про ситуацію на Покровському напрямку

Степан Гафтко
28 серпня 2024, 22:42
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На Покровському напрямку росіяни шалено тиснуть та витісняють ЗСУ із позицій.
'Краще відійти': аналітик про ситуацію на Покровському напрямку
Покровський напрямок / колаж: Главред, фото: УНІАН

На Покровському напрямку українським військам краще відійти на більш вигідні позиції. Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

"Під Покровськом відбувається те, що ми маємо організовано відійти на позиції, на яких ми зможемо тримати оборону при такому шаленому тиску з боку росіян", - сказав Гетьман.

За словами експерта, Покровський напрямок - це лише кілька відсотків від усієї лінії фронті, але зараз там відбувається більше половини бойових зіткнень із противником.

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"Тому є сенс відходити ближче до Покровська. Місцева адміністрація каже, що там побудовані потужні фортифікації. Швидше за все, там треба тримати оборону і не пускати ворога до Покровська і далі", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що українським військам краще відійти на вигідніші позиції і там прийняти оборону, ніж воювати у вщент зруйнованому місті, де практично не залишилось укріплень та важливих точок.

Крім того, аналітик сказав, що не варто затримуватися у населених пунктах, де залишилось "10 хат, які повністю зруйновані".

"Там є і водні перешкоди, і панівні висоти, за якими нам було б простіше триматися. Я думаю, що найближчі дні покажуть, що там і як відбувається", - зазначив експерт.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують просування на Покровському напрямку, ситуація погіршується.

Також раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ вийшла на кордон Гродівка - Новогродівка та повернула на південь - на Селидове.

Стало відомо, що окупанти захопили село Костянтинівка на Покровському напрямку після того, як звідти відійшли ЗСУ.

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війна в Україні ЗСУ Покровськ
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