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Готуються до нового штурму: ЗС РФ просунулися в 6 населених пунктах на Донбасі

Анна Ярославська
29 серпня 2024, 07:40
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Здебільшого ЗС РФ зосереджувалися на штурмах на Покровському напрямку.
Карта, ЗСУ, Покровський напрямок
Російські окупанти мають успіхи на Донеччині / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Захід

Російська окупаційна армія має успіхи на Донеччині - вони просунулися в районах шести населених пунктів. Про це повідомляють аналітики Deep State.

"Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара", - йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що окупанти здебільшого готувалися до наступного масового штурму на Покровському відрізку.

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Що кажуть у Генштабі ЗСУ

28 серпня у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Торецькому напрямку ЗС РФ 20 разів атакували українські позиції поблизу Нью-Йорка, Нелипівки, Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку окупанти 59 разів атакували позиції Сил оборони.

Покровськ Інфографіка
Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

У районах Новогродівки та Гродівки відбулося більше половини від усіх бойових зіткнень. За попередніми підрахунками, за добу росіяни на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців убитими та 177 - пораненими. Знищено три автомобілі та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

Також окупанти шість разів штурмували передній край оборони ЗСУ в напрямку Вугледара, біля Водяного та Костянтинівки. Тривають бойові дії.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району та просунулася на цьому напрямку. Про це вранці 28 серпня повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що військам країни-агресора Росії на Покровському напрямку вдалося просунутися на крайній рубіж, де можна зупинити противника, - залізницю в Новогродівці.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або через тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку бойових дій і наголосив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, задіяних у бойових діях.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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