ЗСУ поліпшили ситуацію: Зеленський назвав головне завдання Сил оборони на фронті

Найближчим часом завдяки партнерам буде посилення українських захисників, каже президент.

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Володимир Зеленський розповів про завдання ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент Володимир Зеленський назвав головне завдання на сьогодні Сил оборони України на полі бою.

"Якщо чесно, то наше завдання сьогодні - не дати можливості успіху РФ у наступальній операції на Харківщині", - наголосив він під час пресконференції за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася на Youtube-каналі Офісу президента.

Глава держави зазначив, що зараз ситуація вже краща, вона стабілізувалася завдяки бійцям ЗСУ, проте поки що зарано говорити про плани на рік.

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"Вважаю, що найближчим часом завдяки партнерам буде посилення наших воїнів і відповідь загарбникам на полі бою буде сильнішою", - сказав він.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські бійці пішли на штурм і вибили ворога. Окупанти завдають ударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників, розповів Віталій Литвин.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ. У районах населених пунктів Тихе і Вовчанськ тривають бойові зіткнення, розповіли в Генштабі.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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