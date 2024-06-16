Українські бійці пішли на штурм і вибили ворога: офіцер НГУ назвав напрямок

Окупанти завдають ударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників, розповів Віталій Литвин.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-boycy-poshli-na-shturm-i-vybili-vraga-oficer-ngu-nazval-napravlenie-10573472.html Посилання скопійоване

Українські захисники відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема бригада морської піхоти

Українські захисники вибили російських окупантів із рубежів біля населеного пункту Липці в Харківській області, розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин.

У цьому районі ініціатива в руках Сил оборони, проте окупанти постійно завдають авіаударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми зараз покращуємо там тактичне положення. Спільно з 13 бригадою "Гвардії наступу" "Хартія" проводяться штурмові дії. Ворога ми зараз трохи відкинули від населеного пункту Липці, ситуація стабільна, контрольована, але важка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів", - розповів український захисник.

відео дня

Водночас він звернув увагу на те, що ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

"Але зараз у тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. Там противник зараз бореться і проводить штурмові дії", - додав Литвин.

Що слід знати про Нацгвардію? Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред