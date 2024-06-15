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"Окупанти заблоковані 5-й день": у ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ

Олексій Тесля
15 червня 2024, 14:35оновлено 15 червня, 15:14
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У районах населених пунктів Тихе і Вовчанськ тривають бойові зіткнення, розповіли в Генштабі.
ВСУ
У ЗСУ розповіли подробиці боїв за Вовчанськ / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 38 окрема бригада морської піхоти

Боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів подробиці боїв за Вовчанськ Харківської області.

"Щодо Агрегатного заводу у Вовчанську. Насправді окупанти (нецензурно) заблоковані там уже 5-й день, до цього вони заходили туди через одну вулицю, потім хлопці штурмували її і виставили кілька СП, через які окупанти (нецензурно) пройти не можуть", - пише він у Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

За його словами, блокування окупантів на Агрегатному заводі істотно на ситуацію у Вовчанську не вплинуло.

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"Логістику ворог налагодив за допомогою дронів, з яких кидає БК, воду і їжу, патової ситуації для них немає, тому що навіть ті заблоковані окупанти (нецензурно) для їхнього командування нічого не значать", - додав Бунятов.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, зі своєї території РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Харківській області.

У районах населених пунктів Тихе і Вовчанськ тривають бойові зіткнення, додали в Генштабі.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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ЗСУ Харківська область війна Росії та України Вовчанськ
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