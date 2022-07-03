ЗСУ скоро звільнять Херсон: Арестович назвав терміни

Арестович заявив про звільнення Херсона найближчим часом / Фото УНІАН, Суспільне

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Херсон скоро буде звільнено, і розповів, як саме це буде відбуватиметься.

За словами Арестовича, "херсонське угруповання ворога приречене" - ворог не зможе утримати плацдарм на правому березі, оскільки угруповання забезпечується по "двох нещасних нитках" - Новокаховській дамбі та Антонівському мосту.

"Одного разу хутровий звір підбереться до Херсона з двох боків - з півдня і півночі. І буде створена ситуація, коли зайчики побіжать всього через дві ниточки", - сказав радник глави ОП увечері 2 липня в ефірі Фейгін Live.

За словами радника ОП, ЗСУ вирішуватимуть, як саме звільняти область. Є два варіанти. По-перше, не дати ворогові переправитися "і грохнути всіх" на цих ниточках. Другий варіант - дати їм вийти і тиснути далі.

Арестович припустив, що Херсон буде звільнений вже в серпні.

"Але в будь-якому випадку місто буде звільнено. У цьому можна не сумніватися абсолютно. Вони думають стати в оборону до середини серпня. Але ми не дамо їм стати в оборону і провести референдум теж не дамо", - розповів Арестович.

Радник глави ОП додав, що "п'ять американських Хімарсів" повністю вирішать долю боїв за Херсонську область.

Звільнення Херсона

28 червня ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявив, що не йдеться про швидке звільнення від окупантів всієї Херсонської області.

За його словами, Херсонська область розділена навпіл по Дніпру. І більша частина Херсона знаходиться на Лівобережжі. Щоби подолати Дніпро в районі Херсона або на інших ділянках, потрібен час. Тому поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонщини.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України навряд чи буде влаштовувати лобовий штурм під час звільнення захопленого Росією Херсона. Найвірогіднішим сценарієм є облога міста і відрізання шляхів постачання російських окупаційних військ. Місцевим жителям, якщо загроза зростатиме, потрібно буде залишати місто. Однак зараз загарбники ускладнили процес виїзду.

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