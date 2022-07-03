У Мелітополі пролунав потужний вибух на аеродромі, де базуються окупанти - ЗМІ

За даними місцевих ЗМІ, завдано масованого удару по аеродрому, де базуються російські загарбники. Після вибухів місто огорнув густий дим.
У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі вночі та вранці 3 липня прогриміли гучні вибухи. Місто огорнув густий дим.
Агентство РІА Мелітополь опублікувало в Telegram-каналі серію фото та відео з місця подій.
"В окупованому Мелітополі завдано масованого удару по аеродрому, де базуються загарбники. Чекаємо підтвердженої інформації", - йдеться у повідомленні.
Аеродром розташований в мікрорайоні Авіамістечко. Очевидці зняли на камеру серію нічних спалахів і густий дим, що огорнув місто вранці після вибухів.
Російські пропагандистські ресурси заявили, що українські війська "двічі за ніч обстріляли Мелітополь": перший обстріл стався о 03:15 неділі, другий – близько 05:00.
Вони стверджують, що під удар потрапив мікрорайон Авіамістечко, але не вказують про "прильоти" по самому аеродрому, де розмістилися окупанти.
Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому місті Мелітополь місцеві партизани оголосили про грошову нагороду (10 тисяч доларів США) за голову гауляйтера Євгена Балицького.
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