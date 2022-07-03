Путін може піти на застосування ядерної зброї: кому загрожує небезпека - відповідь експерта

Як і коли Путін може завдати ядерного удару - відповідь експерта / Фото Reuters, pixaby

Президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Але можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, Путін може застосувати тактичну ядерну зброю не лише для удару по Україні, але і по третіх країнах, зокрема країнах Європейського Союзу або ж нейтральній території, наближеній до країн ЄС.

"І питання вже до НАТО, наскільки вони будуть адекватно реагувати на подібну загрозу. Наскільки я розумію, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та їхні союзники, які володіють ядерним потенціалом, донесли до Російської Федерації всі наслідки можливого застосування тактичної ядерної зброї. І паритети стримування в цьому плані - досить вагомий інструмент тиску на Росію. З іншого боку, цього виключати не можна", - сказав Кулик.

При цьому експерт вважає, що "якщо постійно боятися ядерного шантажу, то насильник і вбивця буде нахабніти".

Кулик назвав умови, за яких президент РФ може піти на застосування ядерної зброї.

"Амбіції, спроба захопити більше території, піти в наступ, завдати нових ударів будуть лише провокувати Путіна до цього. Тому він використовує ядерну зброю як інструмент шантажу і вибивання поступок. Якщо Захід і Сполучені Штати усвідомлюють і приймають подібний шантаж, він виграє. Якщо Захід не відповідає, Росія звужена в можливостях застосування ядерних ударів лише в критичних моментах - наприклад, коли Україна переходить до території Російської Федерації та завдає масових ударів", - сказав він.

При цьому директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства вважає, що до застосування ядерної зброї ще далеко.

"Сподіваюся, коли це станеться, то це станеться в інший момент та в інший спосі, і Росія не матиме можливості завдати ударів. А зараз ядерна зброя - це зброя шантажу", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, Євросоюз передасть нашій країні медичне та спеціалізоване обладнання, а також захисне спорядження на суму 12 мільйонів доларів для захисту здоров'я населення. Йдеться про хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

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