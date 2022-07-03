Вибухи у Чорнобаївці: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

У Чорнобаївці прогриміли нові вибухи / Фото t.me/suspilnekherson

Українські захисники знищили склад боєприпасів російської армії в тимчасово окупованому селі Чорнобаївка в Херсонській області.

Новий удар по ворожому об'єкту було завдано в останні дні. Про це повідомив представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram-каналі.

"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякую ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", – написав він.

Чиновник не став уточнювати деталі успішної операції наших захисників з ліквідації розташування ворога.

Зазначимо, 2 липня місцеві жителі повідомляли, що в Чорнобаївці прогриміли кілька потужних вибухів, над селищем піднялася густа хмара диму.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області вночі та вранці 3 липня прогриміли гучні вибухи. За даними ЗМІ, було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються загарбники.

Інші новини: