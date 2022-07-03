Вибухи у Чорнобаївці: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

У суботу, 2 липня, місцеві жителі повідомляли, що в Чорнобаївці пролунали кілька потужних вибухів, над селищем піднялася густа хмара диму.
Українські захисники знищили склад боєприпасів російської армії в тимчасово окупованому селі Чорнобаївка в Херсонській області.
Новий удар по ворожому об'єкту було завдано в останні дні. Про це повідомив представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram-каналі.
"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякую ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", – написав він.
Чиновник не став уточнювати деталі успішної операції наших захисників з ліквідації розташування ворога.
Зазначимо, 2 липня місцеві жителі повідомляли, що в Чорнобаївці прогриміли кілька потужних вибухів, над селищем піднялася густа хмара диму.
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Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області вночі та вранці 3 липня прогриміли гучні вибухи. За даними ЗМІ, було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються загарбники.
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