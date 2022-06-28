Як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: генерал розкрив план і озвучив терміни

Звільнення Херсонщини не буде швидким / Фото УНІАН

Питання про швидке звільнення від окупантів всієї Херсонської області поки що не стоїть. Про це заявив екс-заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони генерал Сергій Кривонос.

За його словами, Херсонська область розділена навпіл по Дніпру. І більша частина Херсона знаходиться на лівобережжі.

"Щоби подолати Дніпро в районі Херсона або на інших ділянках, а там ще є Каховське водосховище – це кілометри водної перешкоди, і це не буде швидко. Тому поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонщини", - сказав Кривонос в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, у нас є спроби звільнити Херсон. Побачимо, як це буде. Не будемо поспішати і говорити, що це буде завтра або післязавтра. Це буде тоді, коли ми зможемо це зробити", - додав він.

Звільнення лівобережної частини Херсонщини відбуватиметься після того, як російських загарбників виженуть з окупованої частини Запорізької області.

"Тому плани у нас глобальні. Але знову ж таки все впирається в час, гроші та людей. Крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Або нас знищить Росія, або ми знищимо її на нашій території та відкинемо від наших кордонів. Тому що, якщо Росія програє війну Україні, вона ще залишиться як держава. Якщо ми програємо війну Росії, то перестанемо існувати як держава та нація", - сказав Кривонос.

Звільнення Херсонської області

Перші результати контрнаступальних дій Збройних сил України в районі окупованого Херсона можна буде побачити вже з серпня. Військова операція буде складною, проте її не можна назвати неможливим процесом. ЗСУ вже проводять роботу, результати поки незначні, але вони вже є. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України навряд чи буде влаштовувати лобовий штурм під час звільнення захопленого Росією Херсона. Найвірогіднішим сценарієм є облога міста і відрізання шляхів постачання російських окупаційних військ. Місцевим жителям, якщо загроза зростатиме, потрібно буде залишати місто. Однак зараз загарбники ускладнили процес виїзду.

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