УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: генерал розкрив план і озвучив терміни

28 червня 2022, 08:42

Поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонщини. Цей процес не буде швидким. Також ЗСУ роблять спроби вигнати загарбників із Херсона.

Звільнення Херсонщини не буде швидким
Звільнення Херсонщини не буде швидким / Фото УНІАН

Питання про швидке звільнення від окупантів всієї Херсонської області поки що не стоїть. Про це заявив екс-заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони генерал Сергій Кривонос.

За його словами, Херсонська область розділена навпіл по Дніпру. І більша частина Херсона знаходиться на лівобережжі.

"Щоби подолати Дніпро в районі Херсона або на інших ділянках, а там ще є Каховське водосховище – це кілометри водної перешкоди, і це не буде швидко. Тому поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонщини", - сказав Кривонос в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, у нас є спроби звільнити Херсон. Побачимо, як це буде. Не будемо поспішати і говорити, що це буде завтра або післязавтра. Це буде тоді, коли ми зможемо це зробити", - додав він.

Звільнення лівобережної частини Херсонщини відбуватиметься після того, як російських загарбників виженуть з окупованої частини Запорізької області.

"Тому плани у нас глобальні. Але знову ж таки все впирається в час, гроші та людей. Крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Або нас знищить Росія, або ми знищимо її на нашій території та відкинемо від наших кордонів. Тому що, якщо Росія програє війну Україні, вона ще залишиться як держава. Якщо ми програємо війну Росії, то перестанемо існувати як держава та нація", - сказав Кривонос.

Звільнення Херсонської області

Перші результати контрнаступальних дій Збройних сил України в районі окупованого Херсона можна буде побачити вже з серпня. Військова операція буде складною, проте її не можна назвати неможливим процесом. ЗСУ вже проводять роботу, результати поки незначні, але вони вже є. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України навряд чи буде влаштовувати лобовий штурм під час звільнення захопленого Росією Херсона. Найвірогіднішим сценарієм є облога міста і відрізання шляхів постачання російських окупаційних військ. Місцевим жителям, якщо загроза зростатиме, потрібно буде залишати місто. Однак зараз загарбники ускладнили процес виїзду.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона Херсонська область новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:02

Врятувала сотні бійців: на фронті загинула 27-річна військова медик

09:46

Match for peace: 29 червня у Швейцарії пройде пройде благодійний матч "Лозана Спорт" — "Динамо"

09:41

Яку зачіску можна зробити в спеку: 6 простих і швидких варіантів на кожен день

09:37

Удар по Кременчуку: окупанти скинули на ТЦ 900 кілограмів вибухівки - МонастирськийВідео

09:36

Обстріл Миколаєва: поки люди спали, окупанти випустили по місту 11 ракетВідео

Реклама
09:17

"У цього сценарію один режисер": генерал розповів, коли ЗСУ підірвуть Кримський містВідео

08:50

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

08:49

Гороскоп на сьогодні, 28 червня 2022: Левам - поїздка, Скорпіонам - підступи недругів, Рибам - боргиВідео

08:42

Як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: генерал розкрив план і озвучив терміниВідео

08:37

Ракетний удар по Києву: бетонна плита впала на талановитого юриста, його дружина та дочка у лікарніВідео

07:27

Окупанти не змогли повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська - ISWВідео

07:23

Росія всю історію б'ється головою об європейську стіну. Але вона-АзіяПогляд

06:49

Гороскоп на липень 2022 для Дів: далекі країни, проблеми з грошима і любовний трикутникВідео

06:35

Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла, поранено 59 осібВідео

05:50

На українців чекає "тиждень нестерпної спеки": синоптик розповів, коли вріже пеклоВідео

05:20

Найсмачніша кабачкова ікра з пікантним смаком: 2 супер простих покрокових рецептаВідео

05:00

У ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню - експертВідео

04:22

Путін був підступним хлопчиком, в бійках дряпався, кусався та жив зі щурами - друзі

03:10

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

02:43

Як прибрати запах з пральної машини: 4 простих способи, які займуть мінімум часу

Реклама
02:10

На вулиці буде справжнє "пекло": синоптики розповіли, коли в Україні похолодаєВідео

01:33

Кущі ломитимуться від смачних плодів: як виростити небувалий урожай помідорівВідео

00:51

Прикмети на 28 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

27 червня, понеділок
23:57

Трагедія у Кременчуці: більш ніж 40 осіб зникло безвістиВідео

23:31

"Все більше проблем": в ЄС заявили щодо уповільнення просування Росії на фронті

22:57

Знесло міст і розвалило дороги: на окупований Крим обрушився ураганВідео

22:55

Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи - ЗеленськийВідео

22:31

Долар пробиває стелю: експерт пояснив, коли 45 грн/$ буде не межаВідео

22:27

Гороскоп на липень 2022 для Левів: повернення колишнього, скандал на роботі та яскраві перспективиВідео

22:17

Росіяни штурмують Лисичанськ, а ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії - ОВАВідео

22:11

Залучите небувалий успіх і величезне багатство: прикмети на липень, які принесуть гроші і гармоніюВідео

21:59

"Перекриємо кисень": Медведєв відверто погрожує країнам БалтіїВідео

21:51

Збирали гроші всією країною: компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні 3 "Байрактара"Відео

21:42

ТРЦ у Кременчуці рознесло повністю: кількість загиблих від удару зрослаВідео

21:36

Тактичний відхід з Сєвєродонецька: війська РФ отримали по зубах від ЗСУ - ПентагонВідео

21:30

Коли почнеться нова поворотна точка у війні: прогноз для УкраїниВідео

20:52

"Твоя країна вбиває українців": Маша Єфросиніна жорстко висміяла ВалеріюВідео

20:47

"Жахливий напад": Джонсон висловився щодо трагедії в КременчуціВідео

20:37

"Влучив, красунчик": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"Відео

20:34

Любов Соболь. Як пропагандонка Симоньян перетворилася на чудовиськоВідеоблоги

Реклама
20:22

Кривавий удар по Кременчуку: у США пригрозили Кремлю відповіддю за звірстваВідео

20:22

"Це зло має бути покаране": Росія випустила по ТЦ Кременчука дві ракетиФотоВідео

20:14

ЄС надасть Україні засоби захисту від хімічних та ядерних загроз

20:10

Прикмети на 29 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:56

Ядерні Іскандер-М режиму Лукашенка: у Пентагоні відповіли на погрози ПутінаВідео

19:55

Загроза оточення Лисичанська: у Генштабі назвали напрямок нового удару РФВідео

19:48

Джерело головного болю: три знаки зодіаку з важким характеромВідео

19:44

"Полетять голови?": Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війнуВідео

19:35

Кількість жертв зростає: в результаті удару РФ по Кременчуку загинули 10 людей, 40 пораненіВідео

19:18

Атака з Придністров'я стане для України ляпасом, але ми точно відповімо ударом - Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти