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Коли армія України звільнить Херсон, почнеться розпад Росії Путіна – політолог

25 червня 2022, 06:33

Після початку контрнаступу ЗСУ російська держава зіткнеться з колосальними змінами, вважає Андрій Піонтковський.

херсон, українські військові, ЗСУ
ЗСУ почнуть масштабний контрнаступ зі звільнення Херсона - політолог / Генштаб ЗСУ, суспільне

Після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсону. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що як тільки українська армія перейде в масштабний контрнаступ, буде звільнено Херсон. Тоді запуститься низка подій, пов'язаних з розпадом Російської Федерації.

читайте такожУ Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у Херсоні"Одразу ж і в "бункері", і в російському суспільстві загалом почнуться просто каскадні зміни і персональні, і політичні. Після цього Росію можна спокійно залишити наодинці з собою. Путінська держава настільки штучна і фальшива, зіткана з таких протиріч, що після військової катастрофи вона буде розвалюватися. Не треба докладати для цього великих зусиль", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Ситуація у Херсонській області

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що контрнаступальні дії ЗСУ у Херсонській області у майбутньому нестимуть російським військам ще серйознішу загрозу. Ефективна робота української армії вже змусила окупантів акцентувати увагу на утриманні своїх рубежів уздовж південної осі.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше сказав, що армія України звільнила Киселівку Херсонської області і знаходиться на відстані близько 15 км від самого Херсона.

Спікерка Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк казала, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії на Херсонщині. Російських окупантів відтісняють з другого і третього оборонних рубежів. Докладні відомості про військову операцію будуть після того, як українські війська закріпляться на нових позиціях.

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