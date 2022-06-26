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Штурму Херсона не буде: ЗСУ обложать місто і спробують відрізати війська РФ від постачання – Жданов

26 червня 2022, 04:40

У захопленому Херсоні російські окупанти створюють проблеми з виїздом з міста, сказав Олег Жданов.

Жданов ВСУ Херсон
ЗСУ навряд чи підуть на лобовий штурм при звільненні окупованого Херсона - Жданов / Колаж Генштаб ЗСУ, Главред, Суспільне

Армія України навряд чи влаштовуватиме лобовий штурм під час звільнення захопленого Росією Херсона. Найбільш вірогідним сценарієм є облога міста і відрізання шляхів постачання російських окупаційних військ. Місцевим жителям, якщо загроза зростатиме, потрібно буде залишати місто. Однак наразі загарбники ускладнили процес виїзду. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що ЗСУ, швидше за все, не влаштовуватимуть лобовий штурм окупованого Херсона. Місто, ймовірно, візьмуть в облогу і спробують перекрити постачання російського угруповання.

читайте такожКоли армія України звільнить Херсон, розпочнеться розпад Росії Путіна – політолог"Я не думаю, що це буде штурм... Я не уявляю собі ситуацію, що Збройні сили підуть у лобовий штурм на Херсон. Це, швидше за все, буде облога міста і відрізання російського гарнізону від шляхів постачання", - зазначив Жданов.

За його словами, місцеві жителі повинні самі вирішувати, чи залишати їм місто. У разі погіршення ситуації краще виїхати. Однак росіяни наразі ускладнили виїзд з Херсона.

"І якщо загроза зростає, то, звичайно ж, треба їхати... Там проблеми з виїздом, Росія розгортає комендатури, перекинуті додаткові сили Росгвардії, вони організовують додаткові блокпости і патрулі. Тому переміщення там досить ускладнене", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, коли Україна поверне Херсон

Ситуація у Херсонській області

У американському Інституті вивчення війни зробили прогноз, згідно з яким контратаки армії України все сильніше загрожуватимуть російським військам у Херсонській області. Загарбникам вже доводиться утримувати свої позиції вздовж південної осі.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ВСУ звільнили Киселівку. Українські війська знаходиться приблизно в 15 км від захопленого росіянами Херсона.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила успішне просування української армії у Херсонській області. Російських окупантів відтісняють з другого і третього оборонних рубежів. Докладні відомості з'являться після того, як ЗСУ закріпляться на своїх нових позиціях.

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