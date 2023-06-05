"Ми вже розблокували всю зброю": Кулеба зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Головне не те, коли почнеться контрнаступ, а те, щоб він закінчився перемогою України, підкреслив глава МЗС.

https://glavred.net/ukraine/my-uzhe-razblokirovali-vse-oruzhie-kuleba-sdelal-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-vsu-10475761.html Посилання скопійоване

Кулеба зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Reuters.

"Ми вже розблокували всю зброю... Не залишилося нічого серйозного, за що можна було б боротися", - розповів Кулеба.

Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Також глава МЗС зазначив, що членство України у військовому альянсі стане можливим лише після припинення активних бойових дій. Він підкреслив, що членство в НАТО є наступною великою метою на порядку денному України після того, як деякі з союзників погодилися навчати українських пілотів на винищувачах F-16, яких так хоче Київ.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні – дійти до моменту, коли Україна стане членом НАТО", - додав міністр закордонних справ.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

Дивіться відео про те, як полковник запасу Роман Світан зробив прогноз про вихід ЗСУ на межі 1991 року:

Вас може зацікавити: